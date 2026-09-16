Беларусь заинтересована в дальнейшем использовании экспертных возможностей МАГАТЭ и открытом диалоге - Дапкюнас 

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в дальнейшем использовании экспертных возможностей МАГАТЭ, профессиональном обмене и открытом диалоге. Важность этого отметил постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас, выступая на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.Белорусский дипломат рассказал о сотрудничестве Беларуси с агентством. "Сегодня Беларусь имеет действующую атомную электростанцию и значительный опыт эксплуатации ядерных энергоблоков. Белорусская АЭС состоит из двух энергоблоков общей чистой мощностью 2400 МВт. Она обеспечивает около 40% внутренних потребностей страны в электроэнергии", - отметил Андрей Дапкюнас."С момента включения первого энергоблока в объединенную энергосистему шесть лет тому назад БелАЭС выработала более 65 млрд кВт.ч электроэнергии, - проинформировал он. - За счет этого было замещено более 16 млрд кубометров природного газа, что позволило существенно снизить зависимость страны от его импорта. Ежегодная эксплуатация АЭС также позволяет предотвращать выбросы парниковых газов в объеме около 7 млн т"./Будет дополнено/.-0-