Беларусь заинтересована в дальнейшем использовании экспертных возможностей МАГАТЭ и открытом диалоге - Дапкюнас 

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"С момента включения первого энергоблока в объединенную энергосистему шесть лет тому назад БелАЭС выработала более 65 млрд кВт.ч электроэнергии, - проинформировал он. - За счет этого было замещено более 16 млрд кубометров природного газа, что позволило существенно снизить зависимость страны от его импорта. Ежегодная эксплуатация АЭС также позволяет предотвращать выбросы парниковых газов в объеме около 7 млн т".
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