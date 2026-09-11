Беларусь выступила за усиление роли Африки в Совбезе ООН

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за расширение представленности стран Африки в Совете Безопасности ООН. Об этом заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Уганды в Беларуси Мозесом Каваалууко Кизиге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.



Замглавы МИД дал оценку развитию ситуации в мире на современном этапе. Он приветствовал в этой связи растущую активность стран Африки на международной арене, в том числе в ООН в контексте реформирования организации, и высказался за расширение представленности стран Африки в Совете Безопасности ООН.



"Стороны обсудили приоритетные направления развития отношений Беларуси с Угандой и другими странами Африки. Собеседники констатировали совпадение подходов по ключевым вопросам глобальной повестки дня, подтвердили готовность совместно отстаивать принципы многосторонности и содействовать укреплению многополярной системы международных отношений, основанной на принципах взаимного уважения и учета интересов всех государств", - отметили в пресс-службе.



Игорь Секрета также высоко оценил активную роль Уганды в качестве государства - председателя Движения неприсоединения.-0-