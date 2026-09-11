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Беларусь выступила за усиление роли Африки в Совбезе ООН

Опубликовано:

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Политика
11 сентября 2026, 19:39

Беларусь выступила за усиление роли Африки в Совбезе ООН

Фото МИД
Фото МИД
Фото МИД
11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за расширение представленности стран Африки в Совете Безопасности ООН. Об этом заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Уганды в Беларуси Мозесом Каваалууко Кизиге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. 

Замглавы МИД дал оценку развитию ситуации в мире на современном этапе. Он приветствовал в этой связи растущую активность стран Африки на международной арене, в том числе в ООН в контексте реформирования организации, и высказался за расширение представленности стран Африки в Совете Безопасности ООН. 

"Стороны обсудили приоритетные направления развития отношений Беларуси с Угандой и другими странами Африки. Собеседники констатировали совпадение подходов по ключевым вопросам глобальной повестки дня, подтвердили готовность совместно отстаивать принципы многосторонности и содействовать укреплению многополярной системы международных отношений, основанной на принципах взаимного уважения и учета интересов всех государств", - отметили в пресс-службе. 

Игорь Секрета также высоко оценил активную роль Уганды в качестве государства - председателя Движения неприсоединения.-0-
Теги
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