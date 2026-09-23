Беларусь выступила за укрепление Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия 

В Москве Игорь Секрета также провел встречу с заместителем министра иностранных дел России Александром Алимовым. Стороны обсудили вопросы финансирования проектной деятельности ПРООН и белорусско-российского взаимодействия в рамках международных организаций.-0-





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23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета во главе межведомственной делегации 23 сентября принял участие в семинаре по национальному выполнению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), который состоялся Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.Семинар был организован МИД России и нацелен на содействие национальному выполнению обязательств, предусмотренных конвенцией. В мероприятии приняли участие представители государств - участников СНГ, секретариатов ООН и ОДКБ, Исполнительного комитета СНГ.В своем выступлении Игорь Секрета подчеркнул, что Беларусь является ответственным участником КБТО, неукоснительно выполняя все положения конвенции. Замминистра отметил, что белорусская сторона последовательно выступает за укрепление режима КБТО в целях повышения эффективности функционирования конвенции в современных реалиях. Он поделился оценками ситуации в сфере биологической безопасности на региональном и глобальном уровне, обозначив основные риски и угрозы с точки зрения Минска.Заместитель главы внешнеполитического ведомства рассказал об усилиях, предпринимаемых белорусской стороной для обеспечения биологической безопасности на национальном уровне, представил подходы Беларуси к взаимодействию в этой области на международных площадках.