Беларусь выступила в ООН за новую архитектуру международного сотрудничества. Рыженков раскрыл ее суть

"Однако, глядя на путь, пройденный за эти четыре десятилетия, мы с сожалением констатируем: реализация этого права сталкивается с системными препятствиями. И их происхождение неслучайно. Сегодняшнее противостояние лишь подчеркивает, что мир так и не смог преодолеть раскол, который обозначился еще в прошлом веке. Те государства, которые голосовали против декларации или предпочли воздержаться в 1986 году, сегодня фактически блокируют принятие Пакта на развитие. Что стоит за их позицией? Ответ прост: они хотят жить дальше так, как жили столетиями, т.е. за счет других", - заявил глава МИД.

Именно поэтому, подчеркнул министр, эти государства пытаются сдерживать развитие стран глобального большинства через политику неоколониализма, выражающуюся в незаконных односторонних принудительных мерах, искусственных барьерах для торговли и технологического обмена, навязывании так называемой демократии, "реформ" и других подобных действиях.





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23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будущее - за новой архитектурой международного экономического сотрудничества. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил 23 сентября на заседании высокого уровня в честь 40-летия Декларации о праве на развитие, которое прошло в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает БЕЛТА.Максим Рыженков отметил, что принятая в 1986 году декларация стала настоящим прорывом, провозгласив развитие неотъемлемым правом каждого человека и всех народов. Этот документ символически закрепил переход к эпохе равноправия, дав мощный импульс для разработки Международного пакта о праве на развитие, работа над которым сегодня вышла на финишную прямую."Беларусь, как и многие другие страны глобального большинства, на себе ощущает воздействие этих инструментов, направленных на искусственное ограничение нашего прогресса. Мы решительно отвергаем такие подходы и отвергаем право сильного как основу миропорядка. Убеждены, что будущее - за постепенным, но неуклонным формированием новой архитектуры международного экономического сотрудничества", - сказал глава внешнеполитического ведомства.Такая архитектура должна учитывать интересы глобального большинства и быть основана на верховенстве права и уважении к суверенитету. "А не на "порядке, основанном на правилах", который выдумывается западными странами каждый раз заново", - добавил министр."На основании именно таких принципов функционируют БРИКС, ШОС, евразийские и другие региональные интеграционные объединения. Мы призываем всех присоединиться к работе над созданием этой действительно инклюзивной системы, где право на развитие будет не на словах, а на деле находиться в центре внимания", - подытожил Рыженков.-0-