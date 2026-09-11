Беларусь выступает за укрепление международной координации в борьбе с торговлей людьми - Бельская

11 сентября, Женева /Корр.БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская выступила на 63-й сессии СПЧ ООН во время интерактивного диалога со спецдокладчиком по вопросу о современных формах рабства и торговле людьми. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском постпредстве в Женеве.



"Для Беларуси укрепление международной координации в этой сфере - приоритет международного сотрудничества и важная инициатива, закрепленная в резолюциях Генассамблеи ООН и Глобальном плане действий ООН по борьбе с торговлей людьми, - отметила Лариса Бельская. - Совместно с Группой друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми, мы стремимся объединить усилия государств и профильных международных организаций и НПО, других партнеров для эффективной борьбы с траффикингом".



Она подчеркнула, что Беларусь разделяет ряд оценок доклада и ожидает рекомендаций в таких сферах, как противодействие траффикингу в цепочках поставок, а также снижение рисков использования ИКТ для вербовки и эксплуатации жертв. "Предлагаем принять во внимание резолюции Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию 2023 и 2026 годов соответственно, которые посвящены данной проблематике, - продолжила белорусский дипломат. - Считаем, что правительства и частный сектор должны объединять усилия, чтобы исключить эксплуатацию человека на любом из этапов создания товаров и оказания услуг. Призываем усилить профилактические меры, включая посредством развития цифровой грамотности и продвижения безопасного использования цифровых технологий".



Лариса Бельская подчеркнула, что Беларусь намерена содействовать укреплению международного сотрудничества, работать со всеми заинтересованными странами по выработке решений, ориентированных на предупреждение траффикинга и борьбу с торговлей людьми.-0-