Беларусь выступает не только за соблюдение политических, но и гуманитарных прав человека - депутат

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает не только за соблюдение политических прав, но и прежде всего экономических, социальных, гуманитарных прав человека. Акцент на этом сделал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Рачков в эфире "Первый информационный"
, сообщает БЕЛТА.
В эфире подняли тему о том, как Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече
со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом развеял фейк о так называемых политзаключенных.
"Я убежден, что и Коул, и те, кто в верхушке управления США, понимают, что нет политических заключенных в Беларуси. Но политический мейнстрим как инструмент давления - конечно, это (тема политических заключенных. - Прим. БЕЛТА) используется. Поэтому очень важно, что Президент взял на себя в том числе миссию громко, открыто разъяснить спецпосланнику США, что в Беларуси нет политических заключенных. Есть люди, которые нарушили закон. Такие люди есть и в Соединенных Штатах Америки. Поверьте, там не тысячи, не десятки, а побольше. Поэтому нельзя говорить о том, что здесь нарушаются какие-то законы, права человека. Нет, напротив, Беларусь выступает не только за соблюдение политических прав, но и прежде всего экономических, социальных, гуманитарных прав человека. И в этом вопросе мы очень отличаемся в лучшую сторону от европейцев и где-то, может быть, и от американцев", - подчеркнул парламентарий.
Он отметил и контрпродуктивность линии американской стороны в теме так называемых политических заключенных. "Поэтому стороны переходят к конкретике. А конкретика - это экономика, это безопасность. Все-таки в нашем регионе идет война фактически. И хоть и опосредованно, но США участвуют в этих действиях. И важно говорить о вещах, которые интересуют людей. А в Беларуси людей интересует мир, безопасность, стабильность", - отметил Сергей Рачков.
Он обратил внимание: белорусы очень многого добились за последние десятилетия. "У Беларуси свой путь развития, который подтверждает эффективность действия власти. И американцы это видят. Их (взгляд. - Прим. БЕЛТА) не затуманишь политической болтовней (со стороны. - Прим. БЕЛТА) людей, которые сбежали (из Беларуси. - Прим. БЕЛТА), покинули ее и сейчас очень нечистоплотно ведут себя в отношении своей страны", - добавил депутат.-0-