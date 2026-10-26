Беларусь всецело поддерживает мирные и созидательные инициативы Китая - Ипатов 

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь всецело поддерживает мирные и созидательные инициативы Китая, считая их надежным ориентиром для решения ключевых проблем современности, отметил заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов на встрече с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжэн Цзяньбаном, которая прошла на полях XII Парламентского форума БРИКС в Нью-Дели (Индия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.



"Наша общая цель - формирование справедливого многополярного мира, обеспечивающего неделимые безопасность и процветание для всех государств", - сказал Вадим Ипатов. Вице-спикер отметил, что развитие сотрудничества с Китаем является приоритетным направлением внешней политики Беларуси. "Наша страна всегда была и остается верным и надежным другом Китая", - сказал он.



Вадим Ипатов обратил внимание, что за небольшой исторический период Минск и Пекин прошли путь до всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. А в следующем году будет отмечаться 35-летний юбилей дипотношений. В основе - взаимное уважение и глубокое политическое доверие лидеров двух стран. За последние два года Минск и Пекин обменялись официальными визитами парламентских делегаций и создали комитет высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами, отметил заместитель председателя Палаты представителей.



Вице-спикер отметил, что белорусские парламентарии всегда открыты к прямому сотрудничеству, а также готовы оказывать максимальное содействие реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Вадим Ипатов передал самые теплые приветствия и добрые пожелания председателю Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи от спикера Палаты представителей Игоря Сергеенко.-0-