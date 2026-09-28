Беларусь сломала создаваемый Западом миф о закрытости и изолированности нашей страны - Селиверстов

Организатором конференции выступило Национальное агентство по туризму Беларуси при содействии Республиканского союза туристической индустрии и российской Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Программа конференции сфокусирована на обсуждении стратегических направлений развития санаторно-курортной отрасли обеих стран. В центре внимания - вопросы эффективного менеджмента, внедрения передовых медицинских технологий, маркетинга, продаж и цифрового продвижения оздоровительных услуг.-0-





28 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь сломала создаваемый Западом миф о закрытости и изолированности нашей страны. Об этом заявил посол Беларуси в России Юрий Селиверстов на международной практической конференции Клуба лидеров оздоровительного туризма в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, передает корреспондент БЕЛТА."Мы сломали создаваемый Западом миф о закрытости и изолированности нашей страны. Беларусь вошла в тройку лидеров в рейтинге стран СНГ по устойчивому развитию туризма, уступив лишь России и Азербайджану. Сегодня туристы едут в Беларусь не только за стандартными экскурсиями, но и за качественным современным сервисом с развлекательной составляющей, за эмоциями и впечатлениями. Отмечается рост интереса на уникальные, аутентичные туристические маршруты разной направленности", - сказал Юрий Селиверстов.По его словам, высокий спрос на агроэкотуризм открывает возможность прикоснуться к самобытным традициям Беларуси: в 2025 году агроэкоусадьбы посетили более 470 тыс. туристов. Паломников и путешественников привлекает храмовая архитектура, центры духовной жизни, возможность посетить знаковые святые места. Наряду с этим развивается событийный туризм: мы с радостью встречаем российских гостей на празднике "Александрия собирает друзей", региональных фестивалях, других ярких культурных мероприятиях. "Введенный безвизовый режим для участников "Славянского базара в Витебске" из 71 государства укрепляет имидж Беларуси как открытой, дружелюбной и безопасной страны с богатым культурным наследием", - обратил внимание он.Посол также констатировал, что в Беларуси не менее активно развивается промышленный туризм: для посещения открыты более 130 предприятий, которые предлагают знакомство с производственными процессами и интерактивные мастер-классы.Дипломат подчеркнул, что сегодня сотрудничество между Беларусью и Россией в сфере туризма носит стратегический и многовекторный характер, успешно развиваясь на всех уровнях - от межведомственного до регионального. Принятые в Беларуси решения по реформированию государственного управления в сфере туризма призваны увеличить долю отрасли в ВВП страны до 5% в течение ближайших пяти лет."Мощным стимулом для интеграции стал вступивший в силу в сентябре 2025 года закон Российской Федерации: оно приравнял поездки в Беларусь к внутреннему туризму и ввел льготы для туроператоров. Эта мера открыла принципиально новые перспективы для бизнеса", - сказал Юрий Селиверстов.