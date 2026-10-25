Беларусь рассматривает всестороннее сотрудничество с Индией в числе приоритетов внешней политики в Азии - Ипатов





"Беларусь придает важное значение белорусско-индийскому взаимодействию, рассматривая развитие всестороннего сотрудничества с вашей страной как один из приоритетов своей внешней политики в Азии", - сказал Вадим Ипатов.





Вице-спикер обратился к словам Президента Беларуси Александра Лукашенко, где глава государства подчеркивает, что Индия - важный и надежный партнер, белорусская сторона высоко ценит дух дружбы и поддержки, который существует между двумя странами, выражая уверенность, что совместными усилиями удастся вывести белорусско-индийские отношения на стратегический уровень.





Зампредседателя Палаты представителей отметил существенную положительную динамику во взаимоотношениях в политической и деловой сферах, что благоприятно сказывается на реализации совместных экономических проектов, расширении сотрудничества в научной, военно-технической, гуманитарной и других областях.





Белорусская сторона также видит перспективы в развитии конструктивного диалога между парламентами Беларуси и Индии как в двустороннем формате, так и на международных площадках. Вадим Ипатов отметил, что взаимодействие межпарламентских групп дружбы способствовало бы укреплению сотрудничества между законодательными органами двух стран, развитию прямых и регулярных личных контактов парламентариев.





"Мы обоснованно полагаем, что достигнутый уровень политического и экономического взаимодействия, традиционно дружеские отношения между странами должны обогатиться за счет более тесного межпарламентского диалога", - сказал он, добавив, что диалог по линии групп дружбы повысит динамику межпарламентских связей, позволит задействовать резерв обмена опытом в сфере законодательства.





На встрече речь шла также о развитии экономического сотрудничества. Будучи давними торговыми партнерами, Беларусь и Индия наращивают взаимный товарооборот, расширяют номенклатуру двусторонней торговли.





Беларусь готова наращивать поставки в Индию сельхозтехники, создавать сборочные производства белорусских тракторов МТЗ, электробусов "Белкоммунмаш", грузовых автомобилей и автобусов МАЗ, в том числе низкопольных автобусов для аэропортов, экспортировать оптические приборы БелОМО, лен и льняные ткани, бумажную целлюлозу, лесоматериалы и другую продукцию деревообработки, высококачественную кондитерскую и алкогольную продукцию.





Индийский импорт может расти через поставки из Индии фармацевтической и сельскохозяйственной продукции и морепродуктов, добавил вице-спикер. Видятся перспективы, по его словам, в увеличении взаимных туристических потоков, особенно с учетом недавно принятого правительством Беларуси решения о предоставлении гражданам Индии права получать электронные визы для въезда в республику. Прямой авиарейс между Минском и Нью-Дели доказал свою необходимость как в туристическом, так и деловом плане.





Зампредседателя Палаты представителей уделил внимание и теме взаимодействия на международных площадках. Он выразил признательность Индии за поддержку, оказанную Беларуси в 2024 году при вступлении страны в ШОС в качестве полноправного члена и получении статуса страны - партнера БРИКС.





"Наше взаимодействие на международных площадках традиционно строится на принципах дружбы и конструктивного диалога. Мы поддерживаем Индию в ее председательстве в БРИКС и видим перспективы своего участия в этом объединении через развитие партнерства со странами-членами и странами-партнерами", - сказал Вадим Ипатов.





Вице-спикер отметил совпадение приоритетов в области устойчивого экономического развития. Беларусь и Индия переводят свои экономики на инновационные рельсы в первую очередь в таких областях, как атомная энергетика, космос, информационные, коммуникационные, нано- и биотехнологии, автомобилестроение, электронная промышленность, фармацевтика.





В заключение встречи Вадим Ипатов оставил запись в Книге почетных гостей Лок Сабхи.





XII Парламентский форум БРИКС пройдет 26 и 27 октября в Нью-Дели (Индия) под девизом "Укрепление роли парламентов в интересах развития, ориентированного на потребности людей".-0-

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всестороннее сотрудничество с Индией в Беларуси рассматривают как один из приоритетов внешней политики в Азии. Это отметил заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов на встрече со спикером Лок Сабхи (нижней палаты парламента Индии) Омом Бирлой на полях XII Парламентского форума БРИКС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.