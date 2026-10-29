Беларусь рассчитывает расширить производство техники во Вьетнаме





Вместе с главой внешнеполитического ведомства в данный вьетнамский регион также направились представители белорусских министерств здравоохранения, образования и промышленности.





На встрече Максима Рыженкова с председателем Народного комитета Хынгйена Нгуен Мань Кюеном вьетнамская сторона особо подчеркнула исторические братские связи двух стран. В свою очередь министр отметил, что фундаментом развития двусторонних отношений являются личные договоренности Президента Беларуси Александра Лукашенко и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама.





Глава белорусского МИД заявил, что межрегиональное сотрудничество рассматривается как ключевой инструмент насыщения стратегического партнерства конкретными проектами. По его словам, провинция Хынгйен способна стать надежной точкой опоры Беларуси во Вьетнаме.





Стороны обсудили перспективы расширения поставок белорусской сельскохозяйственной, коммунальной и лесной техники, а также вопросы передачи компетенций по ее сервисному обслуживанию и подготовки соответствующих инженерных кадров. Максим Рыженков в этом контексте напомнил о весомом историческом вкладе Беларуси в механизацию сельского хозяйства Вьетнама.





В данном вьетнамском регионе налажена сборка грузовых автомобилей МАЗ. Белорусская сторона предложила расширить ассортимент выпускаемой продукции за счет производства специальной техники и выразила надежду на поддержку этих усилий местными властями.





На переговорах также обсуждалось создание молочного производства с использованием белорусского сырья. Минск ожидает скорейшего завершения формальностей, связанных с началом строительства завода.





Стороны также условились укреплять сотрудничество между Минской областью и провинцией Хынгйен. Максим Рыженков от имени руководства Минского областного исполнительного комитета пригласил руководителя провинции посетить Беларусь.





Вьетнамская сторона согласилась с наличием существенного нереализованного потенциала в двустороннем сотрудничестве и подтвердила готовность содействовать реализации практико-ориентированных проектов.





Глава белорусского внешнеполитического ведомства также посетил GMA Automobile Industry и ознакомился с процессом сборки автомобилей МАЗ. Министр обсудил с руководством компании и заместителем председателя Народного комитета провинции Хынгйен перспективы дальнейшего развития предприятия.





В провинции Хынгйен Максим Рыженков посетил Музей военной истории Вьетнама и возложил венок к монументу в честь советских специалистов, внесших вклад в обеспечение независимости и мира во Вьетнаме.-0-

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 29 октября во время официального визита во Вьетнам посетил провинцию Хынгйен. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.