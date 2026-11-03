"Беларусь провела очень интересную работу". Испанский эксперт о Евразийской хартии





"Это хорошая идея. Беларусь провела очень интересную работу в этом направлении. Уверен, эта инициатива будет иметь большой успех", - подчеркнул представитель Испании.





По его мнению, Минск как место, символизирующее мир и безопасность, будет становиться все более важной площадкой для диалога. "Все мы помним Минские соглашения. К сожалению, они не соблюдались с европейской стороны. Тем не менее они были важным шагом. А теперь в Минске уже в который раз проходит конференция по евразийской безопасности, и ее значимость будет только расти. Потому я рад быть здесь", - сказал Луис Мануэль Фрага.

В прошлом году испанский эксперт выступал на конференции в Минске с докладом о новом железном занавесе в Европе, в этом году он будет говорить о роли Европы в многополярном мире. "У этой конференции высокий уровень, очень проработанная программа, рассматриваются важные аспекты. Думаю, что приеду еще", - отметил он и призвал европейские элиты также активно участвовать в диалоге о безопасности. В прошлом году испанский эксперт выступал на конференции в Минске с докладом о новом железном занавесе в Европе, в этом году он будет говорить о роли Европы в многополярном мире. "У этой конференции высокий уровень, очень проработанная программа, рассматриваются важные аспекты. Думаю, что приеду еще", - отметил он и призвал европейские элиты также активно участвовать в диалоге о безопасности.

Кроме того, особый интерес для него представляет предстоящая дискуссия о перспективах ОДКБ. "НАТО проводит агрессивную политику и стремится к расширению. ОДКБ коренным образом отличается. Думаю, диалог на тему развития этой организации будет очень интересным", - считает Луис Мануэль Фрага.-0- Кроме того, особый интерес для него представляет предстоящая дискуссия о перспективах ОДКБ. "НАТО проводит агрессивную политику и стремится к расширению. ОДКБ коренным образом отличается. Думаю, диалог на тему развития этой организации будет очень интересным", - считает Луис Мануэль Фрага.-0-

Фото Яна Горбанюка, Виталия Пивоварчика Фото Яна Горбанюка, Виталия Пивоварчика

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший член Сената и президент Латино-Американского комитета Сената Луис Мануэль Фрага (Испания) высказался о белорусской инициативе по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке в беседе с корреспондентом БЕЛТА на полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.