Беларусь проработает с Непалом привлечение непальцев на работу





"Стороны уделили особое внимание созданию действенного механизма организованного привлечения граждан Непала для трудоустройства в Беларуси, предусматривающего защиту их трудовых и социальных прав, а также обеспечение безопасности. Собеседники достигли договоренности о проведении межведомственных консультаций по этому вопросу при координации министерств иностранных дел двух стран", - рассказали в МИД.





Министры согласились с необходимостью найти новые точки роста торгово-экономического сотрудничества с учетом взаимодополняемости товаров, производимых в двух странах.





Дипломаты также условились активизировать взаимодействие в туристической сфере и подтвердили заинтересованность в усилении координации и взаимной поддержки на международных площадках.





По итогам встречи министры подписали межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов.





Глава белорусского внешнеполитического ведомства также провел краткие беседы с министрами иностранных дел Алжира и Индии, во время которых стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых по итогам визитов на высшем и высоком уровнях.-0-





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27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь проработает с Непалом механизм организованного привлечения непальских граждан на работу. Этот вопрос обсуждался на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел Непала Шиширом Ханалом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.