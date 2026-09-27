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Беларусь проработает с Непалом привлечение непальцев на работу

Опубликовано:

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Политика
27 сентября 2026, 09:28

Беларусь проработает с Непалом привлечение непальцев на работу

Максим Рыженков и Шишир Ханал. Фото МИД
Максим Рыженков и Шишир Ханал. Фото МИД
Максим Рыженков и Шишир Ханал. Фото МИД
27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь проработает с Непалом механизм организованного привлечения непальских граждан на работу. Этот вопрос обсуждался на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел Непала Шиширом Ханалом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. 

"Стороны уделили особое внимание созданию действенного механизма организованного привлечения граждан Непала для трудоустройства в Беларуси, предусматривающего защиту их трудовых и социальных прав, а также обеспечение безопасности. Собеседники достигли договоренности о проведении межведомственных консультаций по этому вопросу при координации министерств иностранных дел двух стран", - рассказали в МИД. 

Министры согласились с необходимостью найти новые точки роста торгово-экономического сотрудничества с учетом взаимодополняемости товаров, производимых в двух странах.

Дипломаты также условились активизировать взаимодействие в туристической сфере и подтвердили заинтересованность в усилении координации и взаимной поддержки на международных площадках.

По итогам встречи министры подписали межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства также провел краткие беседы с министрами иностранных дел Алжира и Индии, во время которых стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых по итогам визитов на высшем и высоком уровнях.-0-

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