Беларусь предупредила Запад о необходимости подвинуться на "скамейке" международных отношений

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если Запад хочет занять достойное место в формирующейся многополярной системе, ему необходимо измениться. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил во время выступления на общей дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если Запад хочет занять достойное место в формируемом многополярном мире, ему необходимо измениться. Понять, что будущее нашей планеты - за сотрудничеством, а не за конфронтацией. Придется, конечно, подвинуться на глобальной "скамейке" международных отношений - и очень серьезно. Потребуется отказаться от политики неоколониализма, забыть о самоизоляции, на которую себя обрекает ЕС, создавая новый железный занавес на границе с Беларусью и Россией", - подчеркнул белорусский дипломат.-0-