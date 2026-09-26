26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если Запад хочет занять достойное место в формирующейся многополярной системе, ему необходимо измениться. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил во время выступления на общей дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент БЕЛТА.
Политика
26 сентября 2026, 21:27
Беларусь предупредила Запад о необходимости подвинуться на "скамейке" международных отношений
Скриншот видео webtv.un.org
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