Беларусь предложила возвратить географическим объектам в Африке их исконные названия

Белорусская делегация поддержала усилия африканских государств по возвращению культурных ценностей, обеспечению исторической справедливости и возмещению ущерба, нанесенного в период колониализма.
"Предложено наращивать международные усилия в этой сфере по линии научных сообществ, историков, а также музеев, архивов и библиотек. Внимание участников было привлечено к необходимости возвращения географическим объектам в странах Африки их исконных названий. Эта инициатива министра вызвала живой интерес со стороны участников мероприятия и была поддержана", - заявили в пресс-службе ведомства.-0-