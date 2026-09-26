Беларусь предложила возвратить географическим объектам в Африке их исконные названия

Белорусская делегация поддержала усилия африканских государств по возвращению культурных ценностей, обеспечению исторической справедливости и возмещению ущерба, нанесенного в период колониализма.





"Предложено наращивать международные усилия в этой сфере по линии научных сообществ, историков, а также музеев, архивов и библиотек. Внимание участников было привлечено к необходимости возвращения географическим объектам в странах Африки их исконных названий. Эта инициатива министра вызвала живой интерес со стороны участников мероприятия и была поддержана", - заявили в пресс-службе ведомства.-0-





26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Географическим объектам в странах Африки необходимо возвратить их исконные названия. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил 25 сентября на мероприятии высокого уровня, организованном по инициативе президента Ганы на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.