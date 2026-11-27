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27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь никогда не отказывалась от сотрудничества с Польшей для решения различных вопросов приграничья. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков на торжественном заседании Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, приуроченном к 70-летию ее создания, передает корреспондент БЕЛТА.Глава внешнеполитического ведомства дал оценку деятельности организации, отметив, что значимых результатов в ЮНЕСКО удалось достичь во многом потому, что сама организация формировала созидательную повестку. В то же время, по его словам, в последнее время наблюдаются попытки политизации этой площадки, где реальную культуру пытаются вытеснить культурой отмены. Зачастую организация вынуждена заниматься рассмотрением несвойственных ей вопросов, которые не подпадают под ее мандат."Многие государства - члены организации сталкиваются с искусственными препятствиями в работе: вместо объединяющего диалога и совместного решения профильных задач организацию пытаются превратить в арену геополитического противостояния", - отметил министр.Максим Рыженков обратил внимание, что попытки отдельных стран использовать ее авторитет для политического давления, шантажа и продвижения односторонних оценок в своих интересах напрямую противоречат духу и букве Устава организации. "Подобная практика не только затрудняет равноправное сотрудничество, но и размывает сами основы ЮНЕСКО, призванной объединять народы через образование, науку и культуру. Да, эти направления не могут быть вне политики. Но они не должны быть политизированы", - сказал он.Наглядным примером того, к чему приводит желание решить свои вопросы в нарушение мандата организации, является ситуация вокруг уникального трансграничного объекта всемирного наследия - Беловежской пущи, подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства."Волюнтаристское решение Польши о возведении искусственного барьера, отказ от сотрудничества в рамках нашего общего объекта, включенного в Список наследия ЮНЕСКО, не способствует сохранению биоразнообразия и исторической ценности, которым мы всегда искренне гордились. Это также мешает созданию нормальных условий для взаимодействия в целях сохранения этого объекта", - обратил внимание министр.Он подчеркнул, что Беларусь никогда не отказывалась от сотрудничества с Польшей для решения различных вопросов приграничья. По словам министра, Беларусь также готова к сотрудничеству, взаимодействию и возвращению в русло нормального диалога в вопросах совместных культурных основ и вещей, которые являются важными с точки зрения развития наших народов."Мы предложили польской стороне консультации в рамках предстоящего визита реактивной мониторинговой миссии ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы, который состоится на объекте "Беловежская пуща" в 2027 году", - сказал Максим Рыженков и выразил надежду, что при помощи организации ситуацию удастся изменить.-0-