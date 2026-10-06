"Беларусь последовательно продвигает миролюбивую и созидательную повестку". Алейник на Ассамблее МПС в Танзании

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь всегда продвигала и продвигает миролюбивую, созидательную повестку. Это отметил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Алейник на полях 153-й Ассамблеи Межпарламентского союза и связанных с ней мероприятий в городе Аруша (Объединенная Республика Танзания), сообщает БЕЛТА.
"В рамках Межпарламентского союза Беларусь всегда продвигала и продвигает миролюбивую, созидательную повестку. Мы выступаем за повышение уровня парламентской дипломатии в урегулировании конфликтов, обеспечении устойчивого развития, продвижении созидательной, объединительной повестки", - сказал Сергей Алейник. Участие белорусского парламентария в 153-й Ассамблее МПС началось с записи в книгу почетных гостей парламента Танзании.
На встрече со спикером Национальной ассамблеи Танзании Муссой Зунгу подчеркнут дружественный характер двусторонних отношений. "Обсудили перспективы развития и укрепления политического диалога, межпарламентского взаимодействия. Договорились о последующих контактах на межпарламентском уровне", - отметил Сергей Алейник.
Особое внимание, по его словам, уделено укреплению торгово-экономического сотрудничества между странами, прежде всего в сферах промышленной кооперации, повышения уровня продовольственной безопасности Танзании и развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Обсуждались вопросы здравоохранения, образования - в целом те направления, которые интересуют танзанийскую сторону и по которым намерены дальше работать.
Кроме того, состоялись переговоры с председателем Сената Исламской Республики Пакистан Юсуфом Разой Гилани. Стороны констатировали совпадение взглядов на формирование нового, справедливого многополярного порядка и договорились о продолжении интенсивного межпарламентского диалога между Беларусью и Пакистаном.
Ассамблея Межпарламентского союза - уникальная площадка для рассмотрения актуальных вопросов международной повестки дня. Участники всемирного парламентского форума - делегации более 120 стран. Белорусскую сторону представляют председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Алейник, член этой Постоянной комиссии Алла Смоляк, а также председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Рачков. Белорусская делегация примет участие в общеполитических дискуссиях, ряде мероприятий, которые запланированы по линии Парламентской сети Движения неприсоединения, Парламентской ассамблеи ОДКБ, в заседании геополитической группы "Евразия".-0-
Политика
06 октября 2026, 21:19
"Беларусь последовательно продвигает миролюбивую и созидательную повестку". Алейник на Ассамблее МПС в Танзании
Сергей Алейник. Фото из архива
Новости рубрики Политика
Главное
Топ-новости
"Беларусь последовательно продвигает миролюбивую и созидательную повестку". Алейник на Ассамблее МПС в Танзании
"Мы должны больше торговать друг с другом". Посол Узбекистана о перспективах сотрудничества с Беларусью
С нами интереснее