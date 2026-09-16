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Беларусь подтверждает свою готовность к конструктивному сотрудничеству с МАГАТЭ - Дапкюнас

Опубликовано:

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Политика
16 сентября 2026, 17:28

Беларусь подтверждает свою готовность к конструктивному сотрудничеству с МАГАТЭ - Дапкюнас

Фото из архива МАГАТЭ
Фото из архива МАГАТЭ
Фото из архива МАГАТЭ
16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь подтверждает свою готовность к конструктивному сотрудничеству с МАГАТЭ. Об этом заявил глава белорусской делегации постоянный представитель Республики Беларусь при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас, выступая 16 сентября на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусский дипломат выразил убежденность: "Совместными усилиями государств-членов нужно и можно обеспечить безопасное и устойчивое развитие мирного атома".

"Беларусь считает важным дальнейшее развитие международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. В этой работе МАГАТЭ принадлежит особое место, - отметил Андрей Дапкюнас. - Растет интерес к ядерной энергетике. Расширяются возможности применения ядерных технологий в медицине, сельском хозяйстве, промышленности и других сферах". 

Дипломат обратил внимание, что Беларусь выступает за то, чтобы преимущества мирного атома были доступны всем государствам, способным обеспечить его безопасное и ответственное использование.

"Мы поддерживаем практическую направленность работы агентства. Важным примером считаем инициативы в области продовольственной безопасности, ядерной медицины и борьбы с инфекционными заболеваниями. Особо отмечаем растущий интерес к малым модульным реакторам и вклад агентства в развитие международного сотрудничества по этому направлению", - подчеркнул постоянный представитель Республики Беларусь.-0-
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