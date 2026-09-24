"Максим Рыженков подтвердил неизменную поддержку Беларусью братского кубинского народа. Белорусская сторона выразила серьезную озабоченность ситуацией, складывающейся вокруг Кубы, и отметила продолжение гуманитарной поддержки Гаваны со стороны Минска: в сентябре на остров была доставлена очередная партия гуманитарной помощи, включавшая сухое молоко и медикаменты", - отметили в пресс-службе МИД.

Бруно Родригес Паррилья в свою очередь проинформировал об экономических реформах, проводимых руководством Кубы для преодоления последствий топливной блокады государства.





Стороны подтвердили готовность продолжать взаимную поддержку в рамках международных организаций.-0-





24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь подтвердила неизменную поддержку Кубы и готовность продолжать гуманитарную помощь. Об этом было заявлено на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей, которая состоялась 24 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.