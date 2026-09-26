Беларусь поддержала Африку в ее борьбе за возмещение исторического ущерба

По словам министра, с Запада уже начинают спрашивать за многовековой грабеж колоний, за уничтожение культур, традиций и идентичности порабощенных народов, за работорговлю, которая унесла миллионы жизней.

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26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поддерживает Африку в ее борьбе за возмещение исторического ущерба. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил во время выступления на общей дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент БЕЛТА.В этом русле выдержана и принятая Генеральной Ассамблеей ООН в марте этого года резолюция об объявлении торговли порабощенными африканцами и расового порабощения африканцев тяжким преступлением против человечности. Беларусь без колебаний поддержала этот документ, и это был не просто дипломатический жест."Это голос страны, которая сама прошла через подобный ад истории. Мы знаем, что такое геноцид: треть нашего населения в годы войны хладнокровно убили, замучили "цивилизованные" европейцы, которых объединил Гитлер 85 лет назад. Сегодня их потомки говорят нам о том, что они к этому не имеют отношения, да и деды их тоже не имели, якобы. Но деревенский дом с белорусскими детьми, стариками и женщинами поджигал не Фюрер. А таких домов были тысячи", - заметил Максим Рыженков.Беларусь также знает, что такое разграбление культурного наследия: ее богатства, ресурсы, произведения искусства вывозились на Запад. Молодежь насильно угонялась в рабство туда же - в Европу. "И сегодня, оказавшись под беспрецедентными санкциями, мы вновь ощутили, что такое быть мишенью. Поэтому мы с особым дружеским, братским чувством поддерживаем тех, кто требует исторической справедливости, включая тему репараций, которую поднял Африканский союз, - заявил глава МИД. - Но репарации - это не только финансы. Это еще и уважение к памяти. Это возвращение народам их собственной культуры и истории. Сколько еще на карте мира остается названий, которые стерли память тысячелетий?"В качестве примера он привел знаменитый водопад в Южной Африке, который народы Зимбабве веками называли Моси-оа-Тунья, то есть "гремящий дым". Колонизаторы его "открыли" и назвали в честь своей королевы Виктории, которая в Африке даже никогда не была. "Разве это не кража идентичности?" - задал риторический вопрос дипломат.-0-