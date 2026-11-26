26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует открыть диппредставительство в Никарагуа. Об этом в Минске по итогам пятого заседания Белорусско-Никарагуанской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству заявил заместитель Министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков, передает корреспондент БЕЛТА.
"В Минске официально начинает работу дипломатическое представительство Никарагуа. В ближайшей перспективе планируется открытие белорусского дипломатического представительства в Манагуа (столице Никарагуа. - Прим. БЕЛТА). Уверен, что это придаст дополнительный импульс белорусско-никарагуанскому сотрудничеству и поможет оперативнее решать вопросы реализации совместных инициатив", - сказал замглавы МИД.
Как сообщалось БЕЛТА, в Минск на заседание совместной комиссии во главе никарагуанской делегации прибыл советник Сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо.-0-
Фото Виталия Пивоварчика