



"Беларусь последовательно продвигает миролюбивую повестку. Мы убеждены: безопасность должна быть равной и неделимой", - сказал Игорь Брилевич.





По инициативе Президента Беларуси Александра Лукашенко Минск с 2023 года ежегодно собирает международную конференцию по евразийской безопасности, отметил парламентарий. В начале ноября прошла уже четвертая конференция, в которой участвовали и руководители СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ. А в сентябре на полях Генеральной Ассамблеи ООН официально стартовали переговоры по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.





Игорь Брилевич поблагодарил государства Содружества, которые поддержали инициативу, и пригласил парламентариев активно включиться в эту работу.

Зампредседателя Совета Республики заметил, что мир между государствами начинается с мира в каждом доме. Именно поэтому на весенней сессии в Санкт-Петербурге председатель Совета Республики Наталья Кочанова выступила с инициативой провести на площадке Ассамблеи мероприятие, посвященное традиционным семейным ценностям, сообщил он, поблагодарив коллег за поддержку этой инициативы. Зампредседателя Совета Республики заметил, что мир между государствами начинается с мира в каждом доме. Именно поэтому на весенней сессии в Санкт-Петербурге председатель Совета Республики Наталья Кочанова выступила с инициативой провести на площадке Ассамблеи мероприятие, посвященное традиционным семейным ценностям, сообщил он, поблагодарив коллег за поддержку этой инициативы.





"Сегодня семью испытывают на прочность: молодежь позже вступает в брак, откладывает рождение детей, ей навязывают чуждые, разрушительные установки. Поэтому демография - это вопрос не только экономики, но и ценностей, и национальной безопасности наших государств", - сказал Игорь Брилевич.





Он подчеркнул, что Беларусь свой выбор сделала раз и навсегда. Брак как союз женщины и мужчины защищен Конституцией. Демографическая безопасность - один из ключевых приоритетов социально-экономического развития страны на текущую пятилетку. Беларусь входит в десятку государств мира с самой низкой младенческой смертностью.





Игорь Брилевич отметил, что в октябре текущего года в древнем городе Полоцке в четвертый раз прошел форум "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство", который Совет Республики проводит вместе с Белорусской православной церковью. Впервые он состоялся в статусе международного: вместе с белорусскими семьями о самом главном говорили парламентарии из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.





Парламентарий обратился к словам Президента Беларуси о том, что настоящая, крепкая, со звонкими детскими голосами семья - это продолжение не одной фамилии, а всего народа. Счастливая семья - это сильное государство. А сильные государства - это крепкое Содружество.





Игорь Брилевич отметил символизм того, что Ассамблея впервые собралась в Авазе - в год председательства Туркменистана в Содружестве и в год 35-летия СНГ.





"Через несколько недель Содружество Независимых Государств отметит 35 лет. Это возраст зрелости. За эти годы проверку временем выдержало главное - доверие, дружба наших народов, общая память и общие ценности", - сказал он.





Зампредседателя Совета Республики также отметил, что получение Меджлисом Туркменистана статуса наблюдателя при Межпарламентской Ассамблее СНГ - по-настоящему историческое решение. По его словам, оно служит лучшим доказательством того, что Содружество остается живым и открытым объединением, где каждое государство находит свой формат участия, а решения строятся на уважении и доверии.-0-





Фото Совета Республики

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь приглашает парламентариев СНГ к обсуждению миролюбивой повестки и традиционных семейных ценностей. С соответствующим выступлением на 61-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ в Авазе выступил заместитель председателя Совета Республики Игорь Брилевич, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Совета Республики.