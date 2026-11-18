18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может быть полезна в модернизации сельского хозяйства в странах, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), отметил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков на встрече председателя Межпарламентской ассамблеи АСЕАН и спикера Палаты представителей Конгресса Филиппин Фаустино "Боджи" Де Гусмана Дая III с главами делегаций, которые прибыли в Манилу для участия в 47-й Генеральной ассамблее МПА АСЕАН.По словам парламентария, Беларусь готова интенсивно развивать отношения со странами АСЕАН. "Мы можем предложить конкретные решения для укрепления продовольственной и технологической безопасности региона. Обладая мощным промышленным потенциалом и передовыми технологиями, наша страна может быть полезна в модернизации аграрного сектора государств АСЕАН путем поставок надежной сельхозтехники и удобрений, а также в реализации совместных проектов в сферах машиностроения, цифровизации и земледелия", - сказал он.Крупный парламентский форум собрал в столице Филиппин делегации государств АСЕАН, стран-наблюдателей и партнеров по развитию. Интересы Беларуси там представляет Сергей Рачков. Он принял участие в торжественной церемонии открытия 47-й Генассамблеи и передал приветствие всем ее участникам от спикера Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игоря Сергеенко.На встрече отмечено: белорусская сторона высоко ценит возможность прямого и открытого диалога с Межпарламентской ассамблеей АСЕАН, которая выступает ключевым фактором интеграции и стабильности в Юго-Восточной Азии.Беларусь участвует в работе генеральных ассамблей МПА АСЕАН на регулярной основе с 2011 года в качестве наблюдателя, используя такую возможность для укрепления политических и экономических связей со странами региона.-0-Фото Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь