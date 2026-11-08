Беларусь - миролюбивая, очень красивая, благоприятная для туристов страна - эксперт из Пакистана 

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - миролюбивая, очень красивая, благоприятная для туристов страна. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился исполнительный директор Пакистанского исследовательского центра сообщества единой судьбы Халид Таймур Акрам.



"Послание, которое я хочу передать через СМИ, особенно западным странам: народ Беларуси очень хороший, Беларусь - миролюбивая и очень красивая страна, и они (жители других стран. - Прим. БЕЛТА) должны посетить Беларусь как туристы, потому что это очень благоприятная для туризма страна", - сказал Халид Таймур Акрам.



Касаясь темы двусторонних отношений, он отметил, что "мы (в Пакистане. - Прим. БЕЛТА) чувствуем, что Беларусь - наш очень хороший стратегический партнер". "У Пакистана и Беларуси очень хорошая дружба. Наша страна полностью поддерживает Беларусь", - добавил он.



В качестве участника Минской международной конференции по евразийской безопасности Халид Таймур Акрам в Минске был впервые. Однако в белорусскую столицу ранее приезжал, поскольку тесно сотрудничает с Белорусским институтом стратегических исследований. Проводимая в Минске конференция, по его словам, очень важна для обеспечения безопасности в мире, поскольку транслирует сообществу мирную повестку.



"Как вы знаете, западные СМИ и социальные сети выступают против Беларуси, всегда говорят против Пакистана. Я думаю, что конференция даст очень четкое послание Америке и остальному миру, что Беларусь и Россия, и особенно политика Президента Беларуси, направлена на мир", - добавил он.



Халид Таймур Акрам подчеркнул, что Беларусь сейчас играет очень важную роль в евразийском регионе. "Хартия многообразия, которую продвигает Беларусь, а также инициативы в сфере безопасности, предпринятые Беларусью, очень хороши для региона. И я уверен, что после конференции и выступления Президента западные страны получат послание о том, что Беларусь всецело за мир и что Беларусь является важным экономическим партнером", - резюмировал он.-0-