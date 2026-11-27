27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена изучить и попробовать адаптировать к своей системе государственного управления китайские подходы к оценке эффективности работы местной исполнительной власти. Об этом журналистам рассказал первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов на полях международной научно-практической конференции "Государственное управление и экономическая политика в условиях глобальных и региональных вызовов" в Академии управления при Президенте, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы попробуем, во-первых, изучить китайский опыт государственного управления, изучить подходы оценки эффективности работы местной исполнительной власти. Мы попробуем трансформировать эти подходы применительно к нашей системе государственного управления. Нам есть чему поучиться, нам есть что перенять", - отметил Владимир Перцов.

Он обратил внимание на стремительное развитие Китая в экономике, сельском хозяйстве, высоких технологиях, социальной сфере и обеспечении безопасности. По его мнению, достигнутые результаты подтверждают эффективность китайской модели управления. "Контролирующая роль Коммунистической партии действенна в оценке эффективности работы руководителей конкретных регионов и предприятий", - подчеркнул первый заместитель главы Администрации Президента. Он обратил внимание на стремительное развитие Китая в экономике, сельском хозяйстве, высоких технологиях, социальной сфере и обеспечении безопасности. По его мнению, достигнутые результаты подтверждают эффективность китайской модели управления. "Контролирующая роль Коммунистической партии действенна в оценке эффективности работы руководителей конкретных регионов и предприятий", - подчеркнул первый заместитель главы Администрации Президента.





Владимир Перцов подчеркнул, что Беларусь при формировании национальной модели государственного управления, как и Китай, выбрала эволюционный путь, опираясь на собственные традиции и исторический опыт. "Несмотря на накопленный в Республике Беларусь опыт государственного строительства, мы открыты к новым идеям и лучшим практикам других стран в этой сфере, в первую очередь дружественного нам Китая", - сказал он.

Обмен опытом позволит участникам конференции определить новые направления совершенствования систем государственного управления двух стран. Обмен опытом позволит участникам конференции определить новые направления совершенствования систем государственного управления двух стран.





После пленарного заседания состоялись двусторонние переговоры, на которых обсудили практическую реализацию предложения о создании белорусско-китайского центра в сфере государственного управления. В частности, планируется изучить возможности применения китайского опыта взаимодействия партийных комитетов и исполнительных комитетов на местах.-0-