27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена изучить и попробовать адаптировать к своей системе государственного управления китайские подходы к оценке эффективности работы местной исполнительной власти. Об этом журналистам рассказал первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов на полях международной научно-практической конференции "Государственное управление и экономическая политика в условиях глобальных и региональных вызовов" в Академии управления при Президенте, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы попробуем, во-первых, изучить китайский опыт государственного управления, изучить подходы оценки эффективности работы местной исполнительной власти. Мы попробуем трансформировать эти подходы применительно к нашей системе государственного управления. Нам есть чему поучиться, нам есть что перенять", - отметил Владимир Перцов.
Он обратил внимание на стремительное развитие Китая в экономике, сельском хозяйстве, высоких технологиях, социальной сфере и обеспечении безопасности. По его мнению, достигнутые результаты подтверждают эффективность китайской модели управления. "Контролирующая роль Коммунистической партии действенна в оценке эффективности работы руководителей конкретных регионов и предприятий", - подчеркнул первый заместитель главы Администрации Президента.
Владимир Перцов подчеркнул, что Беларусь при формировании национальной модели государственного управления, как и Китай, выбрала эволюционный путь, опираясь на собственные традиции и исторический опыт. "Несмотря на накопленный в Республике Беларусь опыт государственного строительства, мы открыты к новым идеям и лучшим практикам других стран в этой сфере, в первую очередь дружественного нам Китая", - сказал он.
Обмен опытом позволит участникам конференции определить новые направления совершенствования систем государственного управления двух стран.
После пленарного заседания состоялись двусторонние переговоры, на которых обсудили практическую реализацию предложения о создании белорусско-китайского центра в сфере государственного управления. В частности, планируется изучить возможности применения китайского опыта взаимодействия партийных комитетов и исполнительных комитетов на местах.-0-
Фото Николая Петрова