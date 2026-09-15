Беларусь и Зимбабве готовятся к заседанию совместной комиссии по сотрудничеству

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 15 сентября встретился с заместителем министра иностранных дел и международной торговли Зимбабве Шейллой Чикомо, находящейся в Минске с рабочим визитом. Об этом сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.



Стороны подвели итоги состоявшегося накануне второго раунда политических консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и Зимбабве. Детально обсудили ключевые вопросы реализации важнейших совместных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования и здравоохранения, закрепленных в дорожной карте стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы.



Был определен алгоритм подготовки ко второму заседанию совместной постоянной комиссии по сотрудничеству, проведение которого планируется в 2026 году в Минске. Кроме того, стороны достигли договоренности о продолжении координации взаимодействия в рамках ООН, Движения неприсоединения и БРИКС+.



Была дана высокая оценка состоянию белорусско-зимбабвийских отношений, подчеркнут стратегический характер партнерства между Минском и Хараре.-0-