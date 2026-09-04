Беларусь и Вьетнам обсудили проект плана сотрудничества в сфере безопасности на ближайшие годы





В Минске прошла встреча государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича с заместителем министра общественной безопасности Вьетнама Фам Тхе Тунгом. Александр Вольфович указал на то, что в течение пяти лет работа с Министерством общественной безопасности Вьетнама приобрела системный характер. "Два года назад мы подписали план двустороннего сотрудничества. В соответствии с этим документом была создана совместная рабочая группа. Сегодня состоялось ее очередное заседание, на котором был обсужден широкий спектр вопросов, прежде всего - в сфере безопасности. Была дана оценка современным вызовам, киберугрозам, проблемам торговли людьми и распространения оружия. Также были затронуты вопросы обмена опытом, обучения представителей Беларуси в высших учебных заведениях Вьетнама. Мы, в свою очередь, пригласили вьетнамских коллег к обучению у нас. Кроме того, рассмотрен проект нового плана сотрудничества на 2027-2029 годы", - подчеркнул госсекретарь Совбеза.

Он обратил внимание на то, что в настоящее время уровень отношений между Беларусью и Вьетнамом достиг уровня стратегического партнерства. "Наши страны одинаково оценивают сегодняшнее мироустройство, мы одинаково смотрим на те вызовы и угрозы в сфере безопасности, которые сегодня могут угрожать нашим государствам. Беларусь и Вьетнам выступают за создание многополярного мира. Взаимодействие между нашими странами является хорошей основой для амбициозных и смелых проектов не только в политической, экономической, гуманитарной сферах, но и в вопросах безопасности при соблюдении норм международного права", - отметил Александр Вольфович. Он обратил внимание на то, что в настоящее время уровень отношений между Беларусью и Вьетнамом достиг уровня стратегического партнерства. "Наши страны одинаково оценивают сегодняшнее мироустройство, мы одинаково смотрим на те вызовы и угрозы в сфере безопасности, которые сегодня могут угрожать нашим государствам. Беларусь и Вьетнам выступают за создание многополярного мира. Взаимодействие между нашими странами является хорошей основой для амбициозных и смелых проектов не только в политической, экономической, гуманитарной сферах, но и в вопросах безопасности при соблюдении норм международного права", - отметил Александр Вольфович.

Госсекретарь Совбеза добавил, что подобные конструктивные встречи способствуют поддержанию мира и стабильности в региональном и глобальном плане. "К сожалению, мир не становится проще. Напряженная военно-политическая обстановка складывается не только вокруг нашей страны, но и в целом в мире. Поэтому такой обмен мнениями и опытом, сверка часов в сфере безопасности вызывают определенный интерес. Консультации, которые прошли сегодня, имели позитивный результат и были наполнены практической составляющей", - резюмировал он.-0- Госсекретарь Совбеза добавил, что подобные конструктивные встречи способствуют поддержанию мира и стабильности в региональном и глобальном плане. "К сожалению, мир не становится проще. Напряженная военно-политическая обстановка складывается не только вокруг нашей страны, но и в целом в мире. Поэтому такой обмен мнениями и опытом, сверка часов в сфере безопасности вызывают определенный интерес. Консультации, которые прошли сегодня, имели позитивный результат и были наполнены практической составляющей", - резюмировал он.-0-





Фото Сергея Шелега

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Вьетнам обсудили план сотрудничества в сфере безопасности до 2029 года, передает корреспондент БЕЛТА.