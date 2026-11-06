Беларусь и Венесуэла подтвердили готовность к продолжению конструктивного межгосударственного диалога

Мануэль Энрике Кастильо Ренхифо и Максим Рыженков. Фото МИД

Собеседники обсудили широкий спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков 6 ноября принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь Мануэля Энрике Кастильо Ренхифо. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.Они подтвердили готовность к продолжению конструктивного межгосударственного диалога и взаимную нацеленность на реализацию совместных проектов.Встреча прошла в атмосфере доверия и взаимопонимания. Министр пожелал послу интересной и насыщенной работы на благо укрепления белорусско-венесуэльских отношений.-0-