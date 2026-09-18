18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков посетил с рабочим визитом Восточную Республику Уругвай. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
Заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства встретился с генеральным директором секретариата Министерства иностранных дел Уругвая Андресом Пелаесом. Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, включая политический диалог, взаимодействие в международных организациях, сотрудничество в гуманитарной сфере.
"Стороны уделили особое внимание проработке совместных шагов, направленных на расширение торгово-экономического взаимодействия. Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня", - отметили в пресс-службе МИД.
По итогам переговоров стороны подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Беларусью и Уругваем, которое направлено на формирование базы для углубления двусторонних экономических связей и предусматривает создание совместной комиссии по торгово-экономическому взаимодействию.
Евгений Шестаков и Андрес Пелаес подписали также меморандум о взаимопонимании в области культурного и художественного сотрудничества между Министерством культуры Беларуси и Министерством образования и культуры Уругвая.-0-
Политика
Беларусь и Уругвай подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве
18 сентября 2026, 21:37
Беларусь и Уругвай подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве
Фото МИД
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