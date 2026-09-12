Беларусь и Таиланд намерены расширять сотрудничество в сферах туризма, торговли и политики

12 сентября, Нью-Дели /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на полях XVIII саммита БРИКС в Нью-Дели провел встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Таиланда Сихасаком Фуангкеткеоу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Министры подвели итоги реализации договоренностей, достигнутых во время визита Максима Рыженкова в Таиланд в 2025 году, а также обсудили перспективы развития политического диалога и торгово-экономических связей. Глава белорусского внешнеполитического ведомства пригласил своего таиландского коллегу посетить Минск - приглашение было с благодарностью принято.В отношении гуманитарных аспектов сотрудничества министры согласились, что межличностные контакты остаются одним из ключевых драйверов двусторонних отношений. Так, только за последние полгода более 20 тыс. белорусских туристов посетили Таиланд. Увеличению туристических потоков будет способствовать запуск 28 октября 2026 года национальным авиаперевозчиком "Белавиа" прямого рейса Минск - Бангкок. Заключение соглашений о взаимном освобождении от визовых требований и об авиасообщении, работу над которыми стороны договорились завершить в ближайшее время, также призвано упростить взаимные поездки.
Стороны достигли договоренности о проведении очередного раунда межмидовских политических консультаций в Таиланде, а также первого заседания совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству в Минске. Также министры обсудили расширение белорусского дипломатического присутствия в Таиланде. Стороны достигли договоренности о взаимной поддержке интересов на площадках ЕАЭС и АСЕАН, обменялись мнениями о приоритетных направлениях выстраивания партнерства в БРИКС.
В плоскости торгово-экономических отношений стороны констатировали взаимодополняющий характер экономик двух стран. В частности, Беларусь готова поставлять в Таиланд пищевую и сельскохозяйственную продукцию, тогда как таиландская сторона - экспортировать на белорусский рынок морепродукты и экзотические фрукты, а также инвестировать в индустрию гостеприимства и сферу розничной торговли.
Максим Рыженков по поручению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко принимает участие в XVIII саммите БРИКС, который проходит в Нью-Дели. Столица Индии принимает 26 делегаций из разных стран, включая государства-партнеры БРИКС, а также международные организации. Главная тема текущего индийского председательства в БРИКС - "Формирование устойчивости, инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития".-0-
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