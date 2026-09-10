10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Таиланд наметили новые направления сотрудничества в торговле, туризме и культуре. Эти вопросы обсуждались во время рабочей поездки Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси во Вьетнаме и Таиланде по совместительству Владимира Боровикова в Бангкок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.



Во время переговоров с председателем Сената Национальной ассамблеи Таиланда Монгкхоном Сурасатча стороны обсудили состояние и перспективы развития межпарламентского сотрудничества, в том числе в части активизации работы парламентских групп дружбы, и наметили планы совместных мероприятий на ближайшую перспективу.



С генеральным директором департамента Европы Министерства иностранных дел Таиланда Сомрыди Пхупхорананеком Владимир Боровиков рассмотрел актуальные вопросы белорусско-таиландских отношений, включая развитие договорно-правовой базы сотрудничества с акцентом на торгово-экономической сфере, а также перспективы дальнейшего формирования благоприятных условий для взаимных поездок граждан.



С постоянным секретарем Министерства культуры Таиланда Прасопом Риангнгоеном обсуждены вопросы взаимодействия двух стран в области культуры. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в интенсификации культурного обмена и наметили несколько совместных инициатив.



С помощником постоянного секретаря Министерства туризма и спорта Таиланда Сексаном Нгаусуваном рассмотрен широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в профильных сферах, включая перспективы роста взаимных туристических потоков в связи с запланированным открытием 25 октября авиакомпанией "Белавиа" прямого регулярного рейса по маршруту Минск - Бангкок - Минск.-0-