Беларусь и Таджикистан намерены наращивать усилия по развитию стратегического партнерства

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Таджикистан намерены наращивать усилия по развитию двустороннего стратегического партнерства. Об этом шла речь на встрече 11 ноября Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Таджикистан Александра Худолеева с председателем Палаты представителей Высшего собрания Республики Таджикистан Файзали Идизодой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Собеседники отметили высокий уровень отношений между Беларусью и Таджикистаном и межпарламентского взаимодействия. Файзали Идизода подчеркнул важность наращивания усилий по развитию белорусско-таджикского стратегического партнерства.
Кроме того, посол Беларуси встретился с первым заместителем председателя Палаты представителей Высшего собрания Шермухаммадом Шохиёном, который возглавляет группу дружбы и сотрудничества с Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь. Стороны обсудили состояние и перспективы развития контактов по парламентской линии, включая активизацию взаимодействия на уровне групп дружбы, высказались за возобновление встреч членов депутатских групп в Минске и Душанбе.
Александр Худолеев и Шермухаммад Шохиён договорились поддерживать рабочие контакты между посольством Беларуси и руководством группы дружбы, в том числе по вопросам использования межпарламентского потенциала для углубления связей в сфере молодежной и социальной политики.-0-