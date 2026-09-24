Беларусь и Россия сверили подходы к безопасности Союзного государства





Стороны провели всесторонний обзор ситуации в области безопасности Союзного государства, актуальных и прогнозируемых угроз, а также принимаемых совместных мер по их купированию в рамках реализации положений договора и Концепции безопасности Союзного государства с акцентом на вопросах ядерной и биологической безопасности.





"Уделили особое внимание оценке эскалационной политики и военного строительства НАТО и ЕС, координации в борьбе с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью и наркотрафиком, а также нелегальной миграцией. Сверили часы по вопросам противодействия незаконным ограничительным мерам экономического и финансового характера", - рассказали в пресс-службе МИД.





Делегации подтвердили совпадение подходов Беларуси и России в отношении надежного обеспечения безопасности Союзного государства, значимости договора как прочной основы для углубления сотрудничества на данном направлении.





Следующая встреча в этом формате будет проведена в Минске в первой половине 2027 года.-0-

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с положениями договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства 23-24 сентября в Москве состоялась очередная встреча специальных представителей сторон - заместителя министра иностранных дел Беларуси Игоря Секреты и заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко во главе межведомственных делегаций. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.