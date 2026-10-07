Беларусь и Пакистан расширяют сотрудничество в сфере безопасности 

Как сообщили в Госсекретариате Совбеза, состоялся доверительный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Стороны выразили намерение укреплять взаимодействие двух государств на международном уровне в сфере безопасности, в том числе в формате ШОС.
Рассмотрены также перспективы расширения сотрудничества Беларуси и Пакистана в целях обеспечения региональной и международной стабильности.
Состоялись встречи главы белорусской делегации с начальником штаба сухопутных войск, командующим силами обороны фельдмаршалом Асимом Муниром, заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Мухаммадом Исхаком Даром, советником по национальной безопасности премьер-министра генерал-лейтенантом Асимом Маликом.-0-
Фото предоставлено Госсекретариатом Совета Безопасности Республики Беларусь, пресс-службы МИД Пакистана