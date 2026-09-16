16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Оман обсуждают реализацию совместных проектов между вузами. Речь об этом в числе других тем шла на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с оманской делегацией во главе с помощником проректора Университета имени Султана Кабуса по вопросам международного сотрудничества, заместителем председателя совета попечителей Национального музея Омана Моной бинт Фахад Аль Саид, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.



Во встрече, состоявшейся во время визита оманской делегации в Беларусь для расширения двустороннего образовательного и культурного сотрудничества, также принял участие генеральный секретарь Национального музея Омана Джамаль аль-Мусави.



"Собеседники выразили взаимную заинтересованность в укреплении межвузовского взаимодействия, отметив значительный потенциал сотрудничества в этой сфере и определив пути и механизмы его дальнейшего развития. Обсудили реализацию совместных проектов между высшими учебными заведениями Беларуси и Омана", - проинформировали в МИД.



Кроме того, обсуждался график культурных мероприятий на 2026-2027 годы в Беларуси и Омане. В этом контексте рассматривались возможности организации выставок и выступлений творческих коллективов на взаимной основе.



Собеседники также затронули ряд вопросов политического взаимодействия двух стран.



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