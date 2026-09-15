Беларусь и ОАЭ намерены использовать потенциал сотрудничества в торгово-экономической сфере 

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и ОАЭ имеют значительный потенциал сотрудничества в различных сферах. О возможностях его использования шла речь на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в ОАЭ Игоря Белого с государственным министром иностранных дел ОАЭ Саидом бин Мубараком аль-Хаджери, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском МИД.Собеседники отметили высокий уровень взаимопонимания между двумя странами. Они также подчеркнули наличие значительного потенциала развития сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.Посол и министр уделили особое внимание вопросам реализации совместных инвестиционных проектов. Кроме того, они согласовали график предстоящих контактов и мероприятий.-0-