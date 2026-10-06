Беларусь и Мозамбик обсудили укрепление связей с акцентом на экономике

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич принял копии верительных грамот посла Мозамбика в России и Беларуси по совместительству Жозе Матеуша Муарии Катупхи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.



Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-мозамбикского взаимодействия, подтвердив заинтересованность в поддержании регулярного политического диалога. Особое внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых во время первого в истории визита министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в Мозамбик в июле 2026 года.



Кроме того, были намечены приоритетные шаги по дальнейшему укреплению связей с акцентом на экономической сфере.-0-