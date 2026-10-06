6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич принял копии верительных грамот посла Мозамбика в России и Беларуси по совместительству Жозе Матеуша Муарии Катупхи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-мозамбикского взаимодействия, подтвердив заинтересованность в поддержании регулярного политического диалога. Особое внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых во время первого в истории визита министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в Мозамбик в июле 2026 года.
Кроме того, были намечены приоритетные шаги по дальнейшему укреплению связей с акцентом на экономической сфере.-0-
Политика
06 октября 2026, 09:58
Беларусь и Мозамбик обсудили укрепление связей с акцентом на экономике
Жозе Матеуш Муария Катупха и Сергей Лукашевич. Фото МИД
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