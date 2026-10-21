Беларусь и Мозамбик готовятся к запланированному визиту мозамбикского лидера в Минск 

Собеседники также уделили особое внимание вопросам развития договорно-правовой базы, подготовки 4-го заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и организации визита в Мозамбик делегации белорусских деловых кругов под эгидой Национального центра поддержки экспорта.-0-





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21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Зимбабве и Мозамбике по совместительству Юрий Николайчик 21 октября вручил копии верительных грамот государственному секретарю по иностранным делам и делам мозамбикцев за рубежом Министерства иностранных дел и сотрудничества Мозамбика Марии де Фатима Симан Мансу. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.Стороны предметно обсудили весь комплекс вопросов белорусско-мозамбикской повестки, подтвердив взаимную нацеленность на развитие конструктивного диалога и реализацию договоренностей, достигнутых по итогам официального визита в Мозамбик министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в июле 2026 года.Мозамбикская сторона отметила наличие значительного потенциала для расширения взаимодействия и выразила заинтересованность в обеспечении содержательного наполнения первого в истории межгосударственных отношений визита президента Мозамбика в нашу страну по приглашению главы белорусского государства.Посол Беларуси подчеркнул готовность Минска к формированию пакета двусторонних договоренностей, направленных на достижение экономических результатов.