15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестой раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и Монголии 15 сентября состоялся в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.
Белорусскую делегацию возглавил первый заместитель министра Сергей Лукашевич, монгольскую - заместитель министра Гомбосурэн Амартувшин.
Стороны отметили многолетние традиции дружбы и сотрудничества между белорусским и монгольским народами, уходящие корнями во времена СССР. Они приветствовали значительную активизацию двусторонних контактов во всех областях, а также выразили готовность к совместной работе в целях наиболее полной реализации потенциала экономических, торговых, технологических и гуманитарных связей.
Кроме того, согласованы планы проведения двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях и дальнейшие шаги по совершенствованию договорно-правовой базы взаимодействия.
Также отмечена схожесть позиций Беларуси и Монголии по ключевым вопросам международной повестки дня и подтверждена готовность продолжать эффективное взаимодействие в рамках международных организаций.
Гомбосурэн Амартувшин поблагодарил белорусскую сторону за организацию консультаций, отметив важность данного двустороннего механизма для обеспечения дальнейшей координации работы по всем направлениям белорусско-монгольского сотрудничества.-0-
Политика
15 сентября 2026, 15:26
Беларусь и Монголия подтвердили готовность к эффективному взаимодействию в международных организациях
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