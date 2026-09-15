Беларусь и Монголия подтвердили готовность к эффективному взаимодействию в международных организациях

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестой раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и Монголии 15 сентября состоялся в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.



Белорусскую делегацию возглавил первый заместитель министра Сергей Лукашевич, монгольскую - заместитель министра Гомбосурэн Амартувшин.



Стороны отметили многолетние традиции дружбы и сотрудничества между белорусским и монгольским народами, уходящие корнями во времена СССР. Они приветствовали значительную активизацию двусторонних контактов во всех областях, а также выразили готовность к совместной работе в целях наиболее полной реализации потенциала экономических, торговых, технологических и гуманитарных связей.



Кроме того, согласованы планы проведения двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях и дальнейшие шаги по совершенствованию договорно-правовой базы взаимодействия.



Также отмечена схожесть позиций Беларуси и Монголии по ключевым вопросам международной повестки дня и подтверждена готовность продолжать эффективное взаимодействие в рамках международных организаций.



Гомбосурэн Амартувшин поблагодарил белорусскую сторону за организацию консультаций, отметив важность данного двустороннего механизма для обеспечения дальнейшей координации работы по всем направлениям белорусско-монгольского сотрудничества.-0-