Стороны выразили готовность развивать договорно-правовую базу, в том числе в области воздушного сообщения. В числе перспективных направлений взаимодействия собеседники выделили образование, подготовку кадров для медицинской отрасли, сфер туризма и рекреации, а также поставки белорусской продовольственной продукции.-0-





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24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Мальдивы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.На полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел встречу с министром иностранных дел Мальдивской Республики Ирутишам Адам. По итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз.На встрече министры подтвердили взаимную заинтересованность в расширении взаимодействия в туристической сфере. Достигнута договоренность об активизации сотрудничества в международных организациях по вопросам, представляющим взаимный интерес.