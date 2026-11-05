Беларусь и Лаос договорились развивать народную дипломатию и упрощать условия для бизнеса

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5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Содержательные, доверительные и плодотворные - так охарактеризовал министр иностранных дел Максим Рыженков состоявшиеся сегодня переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаваном Фомвиханом, передает корреспондент БЕЛТА.Глава внешнеполитического ведомства рассказал журналистам, что динамика контактов открывает перед нашими странами отличную возможность для вывода двусторонних отношений на более высокий уровень экономического партнерства в различных областях, включая взаимные поставки техники, сельхозпродукции, лекарств, продовольствия.Министр напомнил, что фундаментом белорусско-лаосского сотрудничества выступает интенсивный диалог на высшем уровне, отметив рабочую встречу Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом в сентябре на полях саммита ШОС в Бишкеке.На переговорах в белорусском МИД стороны договорились серьезно поработать над юридическим укреплением торговых возможностей, используя в том числе подписанное в сентябре базовое соглашение о предоставлении экспортных кредитов Лаосу со стороны Беларуси, сообщил Максим Рыженков: "Готовы поставлять нашим лаосским друзьям востребованную продукцию: грузовую и сельскохозяйственную технику, фармацевтические продукцию, медицинские комплексы".Руководитель МИД также особо подчеркнул значимость соглашения о безвизовых поездках по общегражданским паспортам, которое вступило в силу в январе 2025 года: "Это решение правительств дух наших стран создает принципиально новые, упрощенные условия для деловой активности, туристических потоков и культурных обменов и просто между гражданами двух стран".Стороны подробно обсудили перспективы расширения связей в гуманитарном измерении. "Определены точки приложения совместных усилий - образование, культурные акции, а также продолжение практики оздоровления в Беларуси лаосских детей", - сообщил Максим Рыженков.По словам главы внешнеполитического ведомства, во время переговоров была достигнута договоренность всячески поддерживать инициативы в сфере народной дипломатии, которые укрепляют мосты между простыми гражданами в сфере культуры, образования, спорта и туризма. Министр подчеркнул динамичное развитие контактов по партийной и общественной линии и выразил надежду на развитие взаимодействия на этом треке."Между Минском и Лаосом нет закрытых тем. Нас объединяют общность взглядов на мироустройство и твердое намерение строить взаимовыгодное партнерство, которое отвечает национальным интересам обеих стран", - констатировал глава внешнеполитического ведомства и выразил уверенность, что достигнутые договоренности будут воплощены в жизнь своевременно.-0-