2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай подтвердили приверженность принципу неделимости безопасности на евразийском пространстве в условиях нарастающей геополитической турбулентности и кризиса прежней архитектуры безопасности. Это было заявлено на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Сунь Линьцзяном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Сунь Линьцзян возглавил китайскую делегацию на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.
"Собеседники отметили восходящую траекторию развития отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства между Беларусью и Китаем, а также интенсивность диалога на высшем и высоком уровнях, подчеркнув наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения взаимодействия, в том числе в контексте предстоящего в 2027 году 35-летия со дня установления дипломатических отношений", - рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Особое внимание было уделено вопросам глобальной и региональной повестки дня. Стороны подтвердили приверженность принципу неделимости безопасности на евразийском пространстве в условиях нарастающей геополитической турбулентности и кризиса прежней архитектуры безопасности.-0-
Политика
02 ноября 2026, 20:06
Беларусь и КНР подтвердили приверженность принципу неделимости безопасности в Евразии
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