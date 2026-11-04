Беларусь и Китай провели в Пекине межмидовские консультации по политическим вопросам

4 ноября, Минск / Корр.БЕЛТА/. Очередной раунд белорусско-китайских межмидовских консультаций по политическим вопросам 4 ноября состоялся в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.
Белорусскую делегацию возглавил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич, китайскую - помощник министра иностранных дел Лю Бинь.
Участники консультаций обсудили широкий спектр вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, включая подготовку визитов на высшем и высоком уровнях в 2027 году и празднование предстоящего 35-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем.
Сергей Лукашевич и Лю Бинь. Фото МИД
Они уделили особое внимание приоритетным направлениям наращивания взаимодействия, закрепленным в новой Директиве Президента Беларуси №9 "О практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой".
Стороны констатировали успешное и динамичное развитие белорусско-китайских отношений во всех сферах.-0-