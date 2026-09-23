23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Иран подчеркнули безальтернативность мирного разрешения конфликта на Ближнем Востоке. Эта тема затрагивалась на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"Собеседники подчеркнули безальтернативность мирного разрешения конфликта в ближневосточном регионе. Обсудили также перспективы продвижения Евразийской хартии многополярности и многообразия в XXI веке", - рассказали в пресс-службе МИД.
Министры обсудили график предстоящих визитов и встреч, а также повестку планируемого заседания совместной торгово-экономической комиссии.-0-