Беларусь и Индия отмечают активизацию сотрудничества и высокую динамику двустороннего диалога

Собеседники отметили активизацию взаимодействия по всем направлениям развития двусторонних отношений, включая высокую динамику политического диалога в контексте недавних белорусско-индийских контактов на высшем и высоком уровнях.
Они сошлись во мнении, что принятое правительством Беларуси решение о предоставлении гражданам Индии права получать электронные визы для въезда в нашу страну будет способствовать наращиванию сотрудничества между двумя государствами.
Кроме того, рассмотрены планы проведения двусторонних мероприятий в ближайшие месяцы, включая 12-е заседание белорусско-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в областях экономики, торговли, промышленности, науки, технологий и культуры.
Стороны подчеркнули важность совместной работой по подготовке к заключению нового пакета двусторонних документов, в том числе дорожной карты сотрудничества на среднесрочную перспективу.-0-