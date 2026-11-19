19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Грузия намерены интенсифицировать внешнеполитические контакты. Этот вопрос обсуждался на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с первым заместителем министра иностранных дел Грузии Георгием Зурабашвили, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-грузинских отношений, включая развитие политического диалога на всех уровнях и расширение экономических связей.
Особое внимание собеседники уделили перспективам интенсификации контактов по линии внешнеполитических ведомств двух стран.-0-
Политика
19 ноября 2026, 18:52
Беларусь и Грузия обсудили развитие политического диалога и расширение экономических связей
Георгий Зурабашвили и Максим Рыженков. Фото МИД
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