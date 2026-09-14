14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Грузия намерены активизировать сотрудничество в сфере спорта. Эти вопросы обсуждались на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Грузии Николая Рогащука с министром спорта Грузии Шалвой Гоголадзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Во встрече также приняли участие первый заместитель министра спорта Грузии Ираклий Медзмариашвили и директор белорусского Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" Александр Гагиев.
Собеседники обсудили актуальные вопросы и перспективные направления развития двустороннего сотрудничества в сфере физической культуры и спорта, включая активизацию контактов между профильными органами и участие белорусских и грузинских спортсменов в соревнованиях, проводимых на территории двух стран.
Особое внимание было уделено возможностям наращивания взаимодействия в зимних видах спорта, в частности, организации в Грузии тренировочных сборов национальной команды Беларуси по биатлону.-0-
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