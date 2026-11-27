27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета встретился с временной поверенной в делах Франции в Беларуси Лиз Тальбо Барре. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.



Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Беларуси и Франции, а также обменялись мнениями об актуальных темах международной повестки дня.-0-