27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета встретился с временной поверенной в делах Франции в Беларуси Лиз Тальбо Барре. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Беларуси и Франции, а также обменялись мнениями об актуальных темах международной повестки дня.-0-
Политика
27 ноября 2026, 14:29
Беларусь и Франция обсудили состояние и перспективы сотрудничества
Лиз Тальбо Барре и Игорь Секрета. Фото МИД
Новости рубрики Политика
Евразийская система безопасности без Беларуси содержательно и институционально невозможна - аналитик
Беларусь предложила Польше провести консультации о влиянии приграничного забора на состояние Беловежской пущи
Главное
Топ-новости
Рынок труда, борьба с онкологией и беспилотные системы. Какие решения приняты Экономическим советом СНГ
"Это слезы радости". Участники гуманитарной миссии в белорусско-украинском приграничье поделились эмоциями
Беларусь предложила Польше провести консультации о влиянии приграничного забора на состояние Беловежской пущи
Резервы ВНС. Дальнейшее раскрытие потенциала высшего представительного органа народовластия обсуждают эксперты
Евразийская система безопасности без Беларуси содержательно и институционально невозможна - аналитик
Сохранение наследия и исторической памяти. Рыженков о работе Национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО
С нами интереснее