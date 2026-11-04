Беларусь и Бахрейн договорились активизировать межмидовское взаимодействие

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы развития торгово-экономического сотрудничества были обсуждены 4 ноября на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Бахрейна в России и Беларуси по совместительству Ахмедом Абдулрахманом Аль-Саати. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.





Собеседники рассмотрели ситуацию в регионе Персидского залива и в Восточной Европе.





Они уделили особое внимание темам развития торгово-экономического сотрудничества и формирования договорно-правовой базы белорусско-бахрейнских отношений, а также условились активизировать межмидовское взаимодействие.





Максим Рыженков поблагодарил посла Бахрейна за участие в IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.-0-