Вольфович: Беларусь делает все возможное, чтобы конфликт в Украине как можно быстрее прекратился

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь предпринимает практические усилия для установления мира в регионе. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович по итогам состоявшегося 10 ноября в Москве совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.





"Беларусь предпринимала и будет предпринимать усилия для того, чтобы установился мир в нашем регионе, чтобы прекратился конфликт между Россией и Украиной как можно быстрее. Мы за это ратуем, мы об этом говорим, говорит наш Президент. И не просто говорим, мы предпринимаем практические шаги для этого и делаем все возможное", - сказал Александр Вольфович.





Он выразил надежду, что проходящие сейчас в Абу-Даби переговоры принесут положительную динамику.





Говоря об итогах заседания, госсекретарь рассказал, что его участники дали оценку складывающейся в зоне ответственности ОДКБ ситуации. "Что касается внутренней, скажем так, повестки организации - прежде всего это совершенствование структуры Объединенного штаба ОДКБ, системы коллективного оперативного реагирования. Об этом говорилось, и ряд документов сегодня принят, направленных на улучшение качества коллективных сил оперативного реагирования", - отметил он.





"Сегодня согласован пакет документов, который завтра будет вынесен на утверждение глав государств", - добавил Александр Вольфович.-0-