Беларусь будет активно подключаться к процессу мирного урегулирования в Украине - глава МИД

"Корыстный геополитический интерес Евросоюза и его желание нанести стратегическое поражение России мешают урегулированию конфликта в Украине. Поэтому мы рассчитываем, что проходящие в данный момент в Абу-Даби трехсторонние переговоры Россия - США - Украина позволят как можно скорее выйти на мирные договоренности", - сказал Максим Рыженков. "Корыстный геополитический интерес Евросоюза и его желание нанести стратегическое поражение России мешают урегулированию конфликта в Украине. Поэтому мы рассчитываем, что проходящие в данный момент в Абу-Даби трехсторонние переговоры Россия - США - Украина позволят как можно скорее выйти на мирные договоренности", - сказал Максим Рыженков.

Он также приветствовал недавно успешно реализованную совместную гуманитарную миссию в Алешках, весомый вклад в которую внесла белорусская сторона. "Кстати, мы и дальше будем подключаться активно к вопросам мирного урегулирования конфликта в Украине", - заверил глава МИД Беларуси.-0-





Фото посольства Беларуси в России

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и дальше будет активно подключаться к процессу мирного урегулирования в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел республики 10 ноября в Москве на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.