Беларусь будет активно подключаться к процессу мирного урегулирования в Украине - глава МИД

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"Корыстный геополитический интерес Евросоюза и его желание нанести стратегическое поражение России мешают урегулированию конфликта в Украине. Поэтому мы рассчитываем, что проходящие в данный момент в Абу-Даби трехсторонние переговоры Россия - США - Украина позволят как можно скорее выйти на мирные договоренности", - сказал Максим Рыженков.
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Он также приветствовал недавно успешно реализованную совместную гуманитарную миссию в Алешках, весомый вклад в которую внесла белорусская сторона. "Кстати, мы и дальше будем подключаться активно к вопросам мирного урегулирования конфликта в Украине", - заверил глава МИД Беларуси.-0-
Фото посольства Беларуси в России